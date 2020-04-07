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SSK emeklisinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir SSK emeklisinden destek.

07.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:16
SSK emeklisinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir SSK emeklisinden destek.

'Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na destek olmak için müracaat eden SSK emeklisi 76 yaşındaki Yusuf Topal'ın yaptığı 4 bin lira bağışın makbuzu, kaymakamlık tarafından görevlendirilen İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından kendisine teslim edildi. Mevlana Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, "65 yaş üstü olduğunuzu, Biz Bize Yeteriz Türkiye Kampanyası'na bağışta bulunacağınızı bildirmişsiniz. İsteğiniz üzere kaymakamlık tarafından görevlendirildik. İsteğinizi yerine getirmek üzere yapmış olduğunuz bağış makbuzunu size getirdik" dedi.

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak için biriktirdiği 4 bin lirayı kampanyaya bağışladığını belirten 76 yaşındaki Yusuf Topal, "Devletimiz bize veriyor. Biz de devletimizin dar gününde yardımcı olmak için gönlümüzden geçirdik. O kadar ilacımızı, hastanemize, hastamıza hepsine bakıyor. Biz de yardım edelim istedik" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Yusuf Topal, Polis, Güncel
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