SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2020 Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı ne kadar?

2019 yılında en düşük emekli maaşı bin 181 lira olarak verilirken 2020 yılında bu oran bin 256 lira şeklinde düzenlenebilir. Aralık ayı enflasyon oranına göre netlik kazanacak 2020 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.Emekli maaşı hesaplama. İşte detaylar...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ZAMLARI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın 2019 yılı son beklenti anketinde enflasyon tahmini yüzde 11,62 olarak belirlendi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 6,29 olacak. Maaşlarda 74,34 ile 356,06 lira arasında artış yaşanacak.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞLARI

En düşük emekli aylığı bin 181 lira 87 kuruş şeklinde ödenmeye devam ediyor. Eğer zam oranı yüzde 6,29 çıkarsa bin 256 lira 21 kuruşa çıkacak.

En yüksek aylık ise 5 bin 660 lira 77 kuruştan 6 bin 16 lira 83 kuruşa ulaşacak.

2019 yılında Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5,71 olarak gerçekleşmişti. Buna bağlı olarak 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 5,71 çıktı. Her şeyi Aralık enflasyon oranları belirleyecek.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Bağ-Kur'luların emekli aylığı hesaplanırken 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı dönem ele alınır. SSK'da olduğu gibi 2000 öncesi dönem gösterge sistemine göre, 2000 sonrası primleri ise güncelleme katsayısı sistemine göre hesap edilir. 2008/Ekim ayına kadar basamak sistemine göre prim ödemiş olan Bağ -Kur'lular, 1'den 24'e kadar basamaklar üzerinden prim ödüyorlardı. 2008 Ekim ayı itibariyle basamak sistemi kaldırılarak Bağ-Kur'luların asgari ücret esaslı prim ödemeye başlaması sağlandı.

SSK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

2000 yılından önceki çalışmalar gösterge sistemine göre dikkate alınır. Bu dönemdeki prim günü toplam çalışma içerisinde ne kadar fazlaysa, bağlanacak aylık o kadar yüksek olur. 1990-2000 arasında boşluğu olan ya da bu dönemde asgari ücretten prim ödemiş olanların maaşı, diğerlerine göre daha düşük bağlanıyor. 2000 yılı hesaplamasının ardında sıra 01.01.2000-30.09.2008 dönemi kısmi aylığın gösterge sisteminin yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan güncelleme katsayısı sistemine geçildi ve aylık bağlama oranı düşürüldü. Prim günü ve ortalama kazanç esas alınarak bu döneme ait kısmi aylık bulunuyor.

2008/Ekim sonrası dönemde tıpkı 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığın hesabındaki güncelleme katsayısı kullanılıyor. Burada gelişme hızının%30'u dikkate alınıyor. Ayrıca aylık bağlama oranı da yıllık %2'ye düşürüldü. 2008/Ekim sonrasına ait kısmi aylık da bulununca, üç döneme ait kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü aylık ortaya çıkmış oluyor. 2000 yılına kadar tüm çalışanlar için (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli aylıkları gösterge ve katsayı sistemine göre hesaplanıyordu. 1999 yılında yapılan değişiklikle, SSK'lı ve Bağ-Kur'lular için yeni bir sisteme geçildi.

Ardından 1 Ekim 2008 itibariyle yine emeklilik hesabında bazı değişiklikler yapıldı.