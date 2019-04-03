"Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek" Sergisi SSM'de

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Sabancı Holding'in katkılarıyla ev sahipliği yaptığı ve süresi 7 Nisan Pazar gününe kadar uzatılan "Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek" sergisini kapsamlı bir kapanış programıyla uğurluyor.

Rus Avangardı akımının Türkiye'deki en kapsamlı sergisi olan ve ziyarete açıldığı 18 Ekim 2018'den bu yana sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan sergi kapsamında, 6 Nisan Cumartesi günü, Rus Avangardı'nın sanatı her alana yaymak felsefesinden esinle hazırlanan ve meditatif yoga, küratörlü sergi turu, konferans ve konserden oluşan bir etkinlik dizisi gerçekleştirilecek.

Program, Cihangir Yoga eğitmenleri eşliğindeki yoga seansıyla saat 09.00'da başlayacak. Serginin yıldızlarla kaplı Kozmizm bölümünde gerçekleşecek seans, ressam ve müzisyen Mikhail Matiushin'in öncüsü olduğu avangard akım "Organik Kültür Okulu" sanatçılarının, eserlerini yaratırken duyularını zenginleştirmek amacıyla uyguladıkları meditatif yöntemlerden ilhamla, yoga pratiğini ritimle birleştirecek.

10.30'da serginin küratörlüğünü üstlenen ve eserlerin büyük bir kısmının ödünç alındığı MOMus – Modern Sanat Müzesi – Costakis Koleksiyonu'nun Müdürü Dr. Maria Tsantsanoglou'nun eşliğinde bir sergi turu düzenlenecek.

Etkinlik, Tsantsanoglou'nun saat 14.00'te MOMus Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Andreas Takis ile birlikte vereceği konferansla devam edecek. Tsantsanoglou'nun, 1917 Ekim Devrimi sonrası dönemde Rus Avangardı'nda sanat eğitimindeki yeni yaklaşımları aktaracağı konferansta, Takis de Fütürizm akımı üzerinden sanat ve siyaset ilişkisini ele alacak.

Günün sonuncu etkinliğinde ise yeni nesil Yunan müzisyenlerinin öne çıkan temsilcilerinden Yorgos Kandylidis (keman), Christos Grimpos (çello) ve Nikos Zafranast (piyano) tarafından kurulan Transcription Ensemble topluluğu, saat 16.30'da özel bir konser verecek. Bu kapsamda, Rus besteciler Aleksandr Scriabin, Paul Juon, Sergey Prokofiev ve Dmitry Shostakovich'in 20. yüzyılın ilk yarısında bestelenmiş ya da transkripsiyonu yapılmış eserleri yorumlanacak. Çoğunluğunu avangard eserlerin oluşturduğu seçki, dönemin müzik anlayışının deneysel unsurlarını dinleyicilere sunacak ve Rus Avangard sanatçı ve okullarının zengin üretiminin müzikteki yansımalarına bir pencere açacak.

Sakıp Sabancı Müzesi, "Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek" sergisini son kez ziyaret etmek isteyenlere 6-7 Nisan tarihlerinde kapılarını ücretsiz olarak açacak.

Kaynak: Bültenler