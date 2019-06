Stachowiak 1 yıl daha Yukatel Denizlispor'da

Kaynak: İHA

Yukatel Denizlispor başarılı file bekçisi Adam Stachowiak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni öncesi konuşan Kulüp Başkanı Ali Çetin , Stachowiak'ın 11 maçta gol yememesi halinde primle ödüllendirilmesi konusunda anlaştıklarını da kaydetti.Stachowiak kendisini 1 yıl daha yeşil-siyahlı formaya bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen törende imzalar Başkan Çetin ile Stachowiak arasında atıldı. İmza töreninden yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen imza töreni sonrası konuşan Başkan Çetin, transferde öncelikli amaçlarının takımın iskelet kadrosunu korumak olduğunu ifade etti. Takımda iç transfer anlamında önce Kerem Can Akyüz ile imza attıklarını ardından kaleci Stachowiak ile imzaların atıldığını anımsatan Başkan Çetin, "Yarın da bir ya da iki futbolcu ile daha sözleşme imzalayacağız. Birisi kesin ama bir diğeri pazartesi günü imza atılabilir. Önümüzdeki hafta da 1 ya da iki imza daha olacak. Biz ilk kampa kadar transferde yüzde 75'i tamamlamayı hedefliyoruz. Şu anda bütün her şey planlarımız doğrultusunda gidiyor ve mutluyuz. İmza atacak isimler iç transfer değil" dedi."Aissati ile devam etmek istiyoruz"Aissati'nin sözleşme imzalayıp imzalamayacağı konusuna da değinen Başkan Çetin şunları söyledi:"Menajeri de kendisi de istiyor aslında. Aissati neden böyle direniyor onu da anlamış değiliz. Bizim ödeyeceğimiz para belli, güç belli. Şehir seviyor, bizler seviyoruz. İnşallah hayırlısı olur, bir an önce kararını verir. Biz kendisi ile devam etmek istiyoruz."İmza töreni sonrası yönetim kurulu üyeleri ile birlikte poz veren Stachowiak ise Denizlispor ile bir kez daha imza attıkları için çok mutlu olduğunu ve başarılı bir sezon geçirmek istediklerini söyledi. - DENİZLİ