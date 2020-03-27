Stad Atletik Kulübü sporcularından "Evde kal hareketsiz kalma" çağrısı

Atletizme kazandırdığı milli sporcularla bir döneme damga vuran ve aralarında milli atletlerin de bulunduğu Stad Atletik Kulübü sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında evlerinde yaptıkları antrenmanları paylaşarak, "Evde kal hareketsiz kalma" çağrısında bulundu.Aralarında milli atletler Melike Malkoç ve Doğukan Kilcioğlu'nun da bulunduğu sporcular, salgın nedeniyle devletin uyguladığı tedbirlere uyarak evlerinde kendi imkanlarıyla çeşitli egzersizler yapıyor, kent halkına evde kalmaları yönünde mesaj veriyor.Kulüp başkanı ve milli antrenör Utku Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı saran Kovid-19 virüsü nedeniyle antrenmanlara bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, sporcuların sağlığının her şeyden önemli olduğunu söyledi.Antrenör Özgün Duman'ın yaptığı programlarla sporcuların antrenman eksikliği yaşamadığını anlatan Duman, şunları kaydetti:"Her gün hareket eden, düzenli antrenman yapan sporcuları evlerinde de aktif tutmak zorundayız. Çocuklarımızın akademik yönden uzaktan eğitimle derslerine yapabildikleri gibi biz de sporcularımızı aktif tutarak evde antrenmanlarını yapacakları bir sistem oluşturmaya karar verdik. Bu aşamada milli takım sporcularımızdan Melike Malkoç ve diğer elit sporcularımızdan da destek alarak online bir antrenman sistemi kurduk."Duman, haftada 3 gün elit atletlere, çocukların yaş gruplarına uygun yaptırdıkları hareketleri internet üzerinden gönderdiklerini ifade ederek, "Onlardan da videolarla geri dönüşler aldık, ailelerimizden ve sporcularımızdan olumlu, güzel dönüşler oldu. Bu süreç bitene kadar antrenmanlarımızı internet üzerinden sürdürerek sporcularımızı evde aktif ve müsabakalara hazır şekilde tutmayı hedefliyoruz. Bizler, 'Evde kal hareketsiz kalma' diyerek, insanların evlerinde kalmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA