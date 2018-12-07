Stada Trambüsten Ulaşım Kolaylaşacak

Yeni Malatya
Stadı'na taraftarların daha rahat ulaşabilmelerini sağlamak adına trambüs durağı ile stadyum arasına üçüncü merdivenin inşaatına başlandı. Yeni Malatyaspor
Kulübünden yapılan açıklamaya göre, özellikle büyük karşılaşmalarda taraftarların karşı karşıya kaldığı fiziki sorunları çözmek için harekete geçildi.
Bu amaçla seyircilerin stada geliş ve gidişlerinde sıkıntı yaşamaması için Yeni Malatya Stadı ile trambüs durağı arasında üçüncü bir köprü yaptırılmaya başlandı.
Stat Müdürü Cem Eren
, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeni merdiven sayesinde toplu taşımayla gelen seyircilerin rahat inişlerinin sağlanacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Yine aynı yerde bulunan demir merdivenler 7 metre daha genişletilerek daha güvenli hale getirilecek. Doğu istikametinde bulunan otoparka ait duvarların yıkımı yapılarak araçlarıyla gelen taraftarların araçlarını park ettikten sonra direk olarak stada ulaşmaları sağlanacak."
Yeni Malatyaspor,Malatya
07 Aralık 2018 Cuma 20:15