Haberler » 3. Sayfa » Stadyum hırsızları yakalandı - Haberler

Stadyum hırsızları yakalandı

Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu'ndan kabloları çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

22.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:42Stadyum hırsızları yakalandı
Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu'ndan kabloları çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Geçtiğimiz gün Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'na giren hırsızlar, maraton tribününde bulunan projektör ve hoparlör kablolarını çalarak kayıplara karışmıştı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışma sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren S.Ç. (14), Ş.İ. (15) ve H.A.(16) yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, burada ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - BURSA

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

22.01.2020 16:51:52