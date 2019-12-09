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Stajlarını tamamlayan avukatlara ruhsatları verildi

Adana Barosunda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 3 avukat, düzenlenen törenle ruhsatlarını aldı.

09.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:02Stajlarını tamamlayan avukatlara ruhsatları verildi
Barosunda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 3 avukat, düzenlenen törenle ruhsatlarını aldı.
Baro Başkanı Veli Küçük, Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonunda yapılan ruhsat töreninde genç meslektaşlarına nasihatlarda bulundu.
Mesleğe yeni adım atan avukatlara başarılı ve keyifli bir meslek yaşamı dileğinde bulunan Küçük, "Son dönemde genç meslektaşlarımız staj yapacak büro bulmakta zorlanıyor. Stajyer sayımız şu an 600'e ulaştı. Bu sayı baromuzun mevcudunun yüzde 20'sinden daha fazla." dedi.
Konuşmaların ardından yeni avukatlar yemin edip ruhsatlarını aldı.

Mahmut Esat Bozkurt, Veli Küçük, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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