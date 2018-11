Stajyer Avukat Yalıdaki Dehşeti Mahkemede Anlattı

13 Kasım 2018 Salı 15:19



SAİT Halim Paşa yalısındaki yapılan düğünde kıskançlık krizine kapılarak stajyer avukat sevgilisine kafa atıp yüzünü ısırdığı öne sürülen işletmeci Yağızcan Y. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'yaralama' suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Stajyer avukat Selin C. yalıdaki dehşeti mahkemede anlatırken tutuklu sanık Yağızcan Y. ile izleyiciler salondan çıkarıldı. Düğün yerinde hiçbir neden yokken Yağızcan Y.'nin kolumdan çektiğini belirten Selin C., sanığın 'Neden beş dakikadır yoksun' diyerek kafa attığını, yüzünü ısırdığını anlattı. Kendisini karanlık bir noktaya çeken Yağızcan Y.'nin şiddete devam ettiğini söyleyen Selin C., "Bir kadın müdahale etmek isterken kalabalık toplandı. Kendisini linç edecekler diye korktum. Bu yüzden itiraz etmeden beraber taksiye bindim. Takside bana bir kaç kez vurdu. Arkadaşımızın evine gidince kendimi banyoya kitledim. Kapıyı yumrukladı sakinleşince dışarı çıktım. Eve gitmek istediğimi söyleyince boğazımı sıktı. Nefessiz kaldım karnıma yumruk attı" dedi. Tutuklu sanık Yağızcan Y. ise "Düğünde kıskançlık krizine girdim. Ortam gürültülüydü. O yüzden yakın planda yüksek sesle konuşuyorduk. Bir an kendime engel olamadım. Yüzünü ısırdım daha sonra kendisinden özür diledim" dedi. Stajyer avukat Selin C.(25) ile işletmeci sevgilisi Yağızcan Y.(29) bir arkadaşlarının düğünü için 4 Ağustos'ta Ortaköy 'deki Sait Halim Paşa yalısına gitti. Yağızcan Y.'nin yanından ayrılan sevgilisine 'Sen neden benim yanımda değilsin' diyerek üzerine çullanıp yüzünü ısırdığı ve kafa attığı öne sürüldü. Düğünden beraber ayrılan çiftten Selin C.'ye şiddet takside ve gittikleri arkadaşlarının evinde sürdü. Selin C.'nin rapor alıp şikayetçi olması üzerine Yağızcan Y. tutuklanmış ve hakkında kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama suçlarından 12,5 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.HÜRRİYETİNİ KISITLAMADIM İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi 'ne önceki gün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Yağızcan Y. ile Selin C. ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı Hatice Boz da katıldı. Selin C. ile 6-7 aydır arkadaşlıklarının bulunduğunu belirten Yağızcan Y. kendisine yöneltilen hürriyeti yoksun kılma suçunu kabul etmediğini belirterek, "Aramızda bir tartışma yaşandı ancak ertesi gün benim evimde yeniden bir araya geldik. Hürriyetinden yoksun bıraksam tekrar bir araya gelmemiz söz konusu olmazdı" dedi.KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİMDüğünde kıskançlık krizine girdiğini belirten Yağızcan Y., "Ortam gürültülüydü. O yüzden yakın planda yüksek sesle konuşuyorduk. Bir an kendime engel olamadım. Yüzünü ısırdım daha sonra kendisinden özür diledim. Taksiye binerek arkadaşımızın evine gittik. evde aramızda itiş kakış yaşandı. Alkollüydüm, boğazını sıkıp sıkmadığımı hatırlamıyorum" dedi.SANIĞIN AİLESİ BASKI YAPTI İDDİASI Sanığın ailesinin baskısıyla şikayetten vazgeçtiğini belirten Selin C. ise sanığın yanında ifade veremeyeceğini belirtti. Mahkeme sanık ve izleyicileri salondon dışarı çıkardı. Yalıdaki düğünde yaşadığı dehşeti anlatan mahkeme heyetine anlatan Selin C., "Hiçbir neden yokken kolumdan çekti. 'Neden beş dakikadır yoksun' diyerek kafa attı, yüzümü ısırdı. Beni karanlık bir köşeye çekti. Bir kadın müdahale etmek isterken kalabalık toplandı. Kendisini linç edecekler diye korktum. Bu yüzden itiraz etmeden taksiye bindim. Arkadaşımızın evine giderken takside bana bir kaç kez vurdu. Eve gidince kendimi banyoya kitledim. Kapıyı yumrukladı. Sakinleşince dışarı çıktım. Eve gitmek istediğimi söyleyince boğazımı sıktı. 'Hiçbir yere gidemezsin' dedi. Nefessiz kaldım karnıma yumruk attı" dedi.ARABADA BEKLERKEN YÜZÜNÜN VE BOYNUNUN LARINI ÇEKTİ Sanığın evine giderken markete uğradıklarını kendisinin arabada yüzünün ve boğazının fotoğraflarını çektiğini belirten Selin C., "Evine gittik. Yaşadıklarımın etkisiyle ailemin yüzüne nasıl bakacağım diye tereddütte kaldım. Oradan ayrılarak hastaneden rapor alıp şikayetçi oldum" dedi.AİLE BAKANLIĞI DAVAYA DAHİL OLDUMahkeme Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kamu davasına katılmasına, şikayetinden vazgeçen Selin C.'nin ise davaya katılma talebini reddetti. Mahkeme olay günü tarafların arkadaşlarının tanık olarak dinlenmesine ve sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - İstanbul