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Stajyer avukatlar, Mersin Barosunun yılbaşı etkinliğinde buluştu

Mersin Barosu, stajyer avukatlar için yeni yıl kokteyli düzenledi.

01.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:07 Stajyer avukatlar, Mersin Barosunun yılbaşı etkinliğinde buluştu
Barosu, stajyer avukatlar için yeni yıl kokteyli düzenledi. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu ve tüm kurullarda görev alan avukatlar ile bir araya gelen stajyer avukatlar, gönüllerince eğlendi.

Mersin Barosu Gökdelen hizmet biriminde düzenlenen yeni yıl kutlama kokteylinde, Baro Başkanı Yeşilboğaz, yönetim kurulu, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, Staj Eğitim Merkezi Başkanı Kasım Kozanoğlu, TBB delegeleri, merkez, kulüp ve komisyon başkanları, yeni yılı stajyer avukatlarla eğlenerek kutladı.

Etkinlikte konuşma yapan Yeşilboğaz, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha uğurladıklarını ifade ederek, "Aslında günlerin değiştiği yok. Günlere anlamları bizler yüklüyoruz. Biz yeni başlangıçlar yapmak ve yeni umutlar adına günlere farklı isimler veriyoruz. Bu anlamlar bizlerin yarınlara daha güvenle, daha umutla bakmamız için, daha mücadele içinde olmamız açısından çok önemli. Böyle günlerin bir önemli özelliği de bizlerin sizlerle bir araya gelmesine, ailelerimizle, sevdiklerimizle bir araya gelmemize vesile oluyor" dedi.

Mesleki tavsiyelerde de bulunan Yeşilboğaz, "Sizler şu an mesleğinizin başındasınız. Zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. Asıl zorluğunuz, ruhsatı aldıktan sonra olacak. Bu zorlu süreçte sizi engellemeye, moralinizi bozmaya, başarılarınızı görmezden gelmeye çalışanlar olacaktır. Şu an Mersin Barosundasınız ve stajyer avukat konumundasınız. Bunların kıymetini bilin. Bu değerleri sizler kazandınız, bu değerleri sizlerin elinden kimsenin almasına müsaade etmeyin. Başka insanlar kendi umutsuzluklarını, çaresizliklerini sizlere empoze etmeye, sizleri de kendileri gibi umutsuz, çaresiz yapmaya çalışacaklardır ama insanlar olduğu sürece umut bitmez, mücadele bitmez. Umudunuzun, mücadelenizin sonsuz olacağı, başarılarınızın daim olacağı, daha güzel günlerde, daha güzel yılları hep birlikte sizlerle yeniden kutlamayı temenni diyorum. 2020 yılının sizlere, sevdiklerinize ve ailenize mutluluk, başarı, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Yeşilboğaz ve avukatlar, stajyer avukatlarla müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek yeni yılı kutladılar. - MERSİN

Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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