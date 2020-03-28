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Stajyer avukatların idari izinleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, stajyer avukatların daha önce 30 Mart'a kadar verilen idari izinlerinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.

28.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:26
Stajyer avukatların idari izinleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, stajyer avukatların daha önce 30 Mart'a kadar verilen idari izinlerinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Gül, Twitter hesabından, "Stajyer avukatların daha önce 30 Mart olarak belirlenmiş idari izinlerini 30 Nisan'a kadar uzattık. Stajyer arkadaşlarımızın ve tüm personelimizin bu dönemi kişisel ve toplumsal sağlığı korumaya azami dikkat ederek geçireceklerine inanıyorum." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Abdülhamit Gül, Politika

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