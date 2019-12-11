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Stajyer öğrenci iş makinesinin altında kaldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir öğrenci stajyer olarak görev yaptığı iş yerinde iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

11.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:58Stajyer öğrenci iş makinesinin altında kaldı
'in ilçesinde bir öğrenci stajyer olarak görev yaptığı iş yerinde iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Tarsus-Adana D-400 kara yolu üzeri Mahallesi yakınında metal işi yapan iş yerinde meydana geldi.

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıfı öğrencisi Mehmet Fatih Çiftçi (18) metal işi yapan fabrikada stajyer olarak çalışırken, iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kaldı. Ağır yaralanan Çiftçi, olay yerine çağrılan 112 Acil Ambulans ekiplerinin bütün müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik tedbiri alırken, iş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Yenice, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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