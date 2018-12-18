Stajyerlere 'İş Sağlığı ve İş Güvenliği' Eğitimi Verildi

Kaynak: İHA

Adapazarı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü hizmet içi eğitim programları kapsamında, belediyede görev yapan stajyer öğrencilere "İş Sağlığı ve İş Güvenliği" eğitimi verdi.Adapazarı Belediyesi meclis salonunda düzenlenen eğitimde iş sağlığı ve güvenliği konusunda, mevzuatlar, kanun, yönetmelikler ve uygulamaları hakkında bilgi verildi. Genel iş güvenliği kuralları oluşturulması, kazaların, meslek hastalıklarının önlenmesi ve güvenli bir iş ortamı oluşturulması konularında stajyerlere bilgiler verilirken, kazaların alınacak önlemlerle engellenebileceğine işaret edildi. Gün boyu süren eğitime 51 stajyer öğrenci katılırken, seminer sonunda öğrencilere katılım belgesi verildi.Gün boyu süren eğitim seminerinde Adapazarı Belediyesi iş güvenliği uzmanı Leyla Çetin, stajyer öğrencileri temel iş sağlığı, temel iş güvenliği, ergonomi, iş kazaları ve çalışanların yasal hak ve sorumlukları, meslek hastalıkları, hastalıklardan korunma yolları ve ilk yardım konularında bilgi verdi. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının çok önemli olduğunu belirterek sözlerine başlayan İş Güvenliği Uzmanı Leyla Çetin, "Öğrencilerimizin her anlamda iyi yetiştirilmesini istiyoruz. Adapazarı Belediyesi çalışanlarından yöneticilerine, stajyerlerine kadar büyük bir ailedir. Biz aile bireylerimizi önemsiyoruz. Bu anlamda da onların Adapazarı'na daha iyi hizmetler verebilmesi adına bu tür eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimde temel amacımız, öğrencilerimizin staj yaptığı kurumda uyması gereken kuralları tekrar hatırlatmak ve staj yerlerinde olabilecek iş kazalarını önleyebilmektir" dedi. - SAKARYA