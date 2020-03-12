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Stale Solbakken: Bu maçın oynanmaması gerekiyordu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

12.03.2020 23:41 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:41
Stale Solbakken: Bu maçın oynanmaması gerekiyordu

"Sahaya çıkmamayı düşündük"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ - UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs sebebiyle bu akşamki karşılaşmanın oynanmaması gerektiğini belirten Solbakken, "Futbolcuların aileleri, çocukları, anne ve babaları var. Onlarla gün boyu konuştular, iletişim halinde oldular. Danimarka'da sokağa çıkılmadığını duyduk. Bunu da öğrendik. Burada da önümüzdeki nisana kadar maçların burada seyircisiz oynanacağını duyduk. Bu maçın oynanmaması lazımdı. Gelecek haftaki maç oynanır mı, oynanmaz mı bilmem ama UEFA'nın bir sorumluluk alması lazım artık. Bu maçın oynanmaması lazım" diye konuştu.

"SAHAYA ÇIKMAMAYI DÜŞÜNDÜK"

Mücadeleye çıkmamayı çok düşündüklerini söyleyen Solbakken, "Çok düşündük ama turnuvanın parçasıyız. Danimarka'daki yetkililerle ve UEFA ile konuştuk. Burası önemli bir turnuva. Böyle bir şey yaparsak yaptırımları olduğunu biliyorduk. İstişare ve sahaya çıkma yönünde karar verdik" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Stale Solbakken'in açıklamaları


Kaynak: DHA

Etiketler : Başakşehir, İstanbul, Avrupa, Spor

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