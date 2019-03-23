23 Mart 2019, 18:09
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Stanbul - Sultanbeyli'de Orman Yangını (3)

Stanbul - Sultanbeyli

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHASultanbeyli'de ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın çıktı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Sultanbeyli'de ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın çıktı.

Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle 3 farklı yakın noktada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.  Yangını söndürmek için itfaiyenin çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı belirtilirken polis, şüpheli bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı

Görüntü Dökümü:

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-Yanan alandan görüntüler Sultanbeyli, İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA