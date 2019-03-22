Stand-Up'da Bir İlke İmza Attılar!

Geçtiğimiz Pazar günü Kadıköy'ün beğenilen sahnelerinden Baba Sahne'de ilk gösterisini gerçekleştiren ikili seyirciden tam not aldı. Gerek Cem ARSLAN'ın kıvrak zekâsı ve seyirciyle yüksek etkileşimi, gerek Mehmet AKATAY'ın olağanüstü perküsyon şovları seyircinin yüksek ilgi ve beğenisine nail oldu.Gösterinin akıcılığı, yüksek ritmi ve doğaçlama ilerliyor olması da hayli ilgi çekti.

Günlük yaşamdan kopmadan, hayatın içinden hikayeleri anlatan Cem Arslan'a, Mehmet Akatay'da perküsyonuyla eşlik etti. İkili Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gerçekleşecek gösteri tarihlerini açıklamaya hazırlanıyor.

Duyduklarınız, belki duymadıklarınız, gördükleriniz, belki görmedikleriniz, dünde kalanlar, bugün olanlar, belki olmayacaklar ve hayata dair güldüren hikayeleriyle fıkır fıkır, izlenmesi gereken bir gösteri.

7/24 yaşayan hikayeler…

Kaynak: Bültenler