Standard & Poor’dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de 44 kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs salgını küresel ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin küresel ekonomik aktiviteyi ciddi bir şekilde etkileyeceğini duyurdu.

"KÜRESEL EKONOMİ BÜYÜK BİR DARBE ALACAK"

S&P açıklamasında, "Koronavirüs salgınının yayılma hızını azaltmak için alınan önlemlerin ardından küresel ekonomik aktivitenin büyük bir darbe alacağı artık kesin" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Avrupa'da bu yılın ilk yarısında ekonomik daralmanın ABD'dekine benzer şekilde gerçekleşmesinin beklendiği belirtilirken, erken görülen ekonomik etkiler nedeniyle bu yılın ilk çeyreğindeki daralmanın ikinci çeyrektekinden daha fazla olabileceği kaydedildi.

ÇİN EKONOMİSİNDE DENGELENME GÖRÜLDÜ

Koronavirüsün Çin'de yayılmasının büyük oranda kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, ülke ekonomisinde dengelenmenin görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Çin'de resmi verilere ilaveten trafik ve yükleme verilerinin de ekonomik aktivitenin iyileşme eğiliminde olduğuna işaret ettiği kaydedildi.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE DARALMA, İKİNCİ ÇEYREĞİNDE BÜYÜME BEKLENİYOR

Çin ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 13 seviyesinde daralma göstermesinin öngörüldüğü belirtilen S&P açıklamasında, bununla birlikte ikinci çeyrekte yeniden büyümeye geçilmesini beklendiği belirtildi.

Açıklamada, küresel ölçekte koronavirüsün etkilerinin en son Brezilya, Hindistan ve Meksika'nın içerisinde bulunduğu gelişen ekonomilerde hissedilmesinin beklendiği, bu ekonomilerin de bu yılın ikinci çeyreğinde çift hanelerde daralama gösterebileceği kaydedildi.