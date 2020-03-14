Standart dışı plaka basan 4 kişi yakalandı
ADANA'da, plaka yönetmeliğine aykırı olarak, araç plakalarını harf ve rakam karakterlerini 80 lira karşılığında değiştirerek, tekrar bastıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
14.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:20
ADANA'da, plaka yönetmeliğine aykırı olarak, araç plakalarını harf ve rakam karakterlerini 80 lira karşılığında değiştirerek, tekrar bastıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, kentte orijinal araç plakalarını gösterişli hale getirmek için üzerinde oynama yapılıp, yazı karakterlerinin değiştirildiği ihbarını aldı. Seyhan İlçesi Kızılay Caddesi'ndeki bir iş yerine baskın düzenleyen ekipler, yaptığı aramada basılmış 363 plaka ele geçirdi. H.M.S. yeğeni T.S. ve arkadaşları H.Ş. ile H.İ.Y. gözaltına alındı.Şüphelilerin yasada geçerli olan araç plakalarının üzerindeki harf ve rakam karakterlerini 80 lira karşılığında değiştirerek, tekrar bastıkları öğrenildi. Ayrıca iş yerinde çok sayıda kesilmiş plaka da ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kızılay, Seyhan, Güncel
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