Haberler» Güncel» Haber

Stant ücretleri Karacasuspor'a bağışlanacak

Bu yıl 32'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Karacasu Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali hazırlıkları kapsamında planlama ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

18.08.2019 10:19 Stant ücretleri Karacasuspor'a bağışlanacak
Bu yıl 32'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Karacasu Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali hazırlıkları kapsamında planlama ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda geçtiğimiz yıllarda alınan stant kiralama ücretlerinin kaldırılarak, yer sahiplerinin Karacasuspor'a bağış yapmaları istenecek.

32. Uluslararası Karacasu Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali öncesinde Karacasu Belediyesi'nde planlama ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıdan Karacasuspor'a destek kararı çıktı. Sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı toplantıda alınan karar ile geçtiğimiz yıllarda festival boyunca cadde üzerinde kurulan stantlardan alınan ücretleri kaldırıldı. Stant açacak yer sahiplerinin kaldırılan bu ücret yerine Karacasuspor'a destek mahiyetinde bağışta bulunmalarının talep edileceği belirtildi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, düzenlenecek olan festivalin ve alınan kararların hayırlı olmasını diledi. - AYDIN

Zeki İnal, Karacasu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:05   Göç yolundaki leylekler Avcılar semalarında
12:04   Göbeklitepe'ye 7 ayda 2 milyon 100 bin turist geldi - -2
12:04   Hakemlik yaptığı maçta kalp krizi geçirip öldü
12:03   YPG'li terörist, 'oyuncak ayı'lı bombayı cep telefonuyla patlatacaktı
12:03   Karaburun açıklarında 47 kaçak göçmen yakalandı
12:02   Ekrem İmamoğlu, Eminönü ve Kapalıçarşı'da incelemelerde bulundu
12:02   DHA DIŞ- Hong Kong'da binlerce kişi yine sokaklarda