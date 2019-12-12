Haberler » Güncel » Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:00Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AA
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Erhan Sevenler, Albayrak'ı ziyaretinde, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları hakkında bilgi verdi.
Albayrak, "" kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in " polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" ve "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğraflarını seçti. Albayrak, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.
Nuh Albayrak, haber fotoğrafında "bazen fotoğrafın haber" olduğunu dile getirerek, "Bazen altına bir şey yazmanıza bile gerek kalmaz. 'Konuşan fotoğraf' diye bir tabir vardır. Arkadaşların ellerine, gözlerine sağlık. Hepsi birbirinden güzel kareler. Faiz Abu Rmeleh'in 'İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı' fotoğrafı beni çok etkiledi. Çünkü meslek hayatıma başladığımdan beri İsrail zulmünü anlatıyoruz, yazıyoruz, haberini yapıyoruz. Tamamına bedel. O kare bugüne kadar İsrail zulmüne ilgili yazdığımız ne varsa tamamını özetleyen bir kare." dedi.
"Yaşam" kategorisindeki tercihiyle ilgili de kendi çocukluğundan bir parça bulduğu için Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafına oy verdiğini belirten Albayrak, o fotoğrafı görünce içinin ısındığını söyledi.
Albayrak, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafındaki mesajın çok güçlü olduğunu ifade etti.

Nuh Albayrak, İsrail, Star, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:34 İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haber
10:34 Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Haber
10:34 Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi edildi - Haber
10:28 Bölge üniversitelerinin sorunları görüşüldü - Haber
10:28 Hasta kadın omzundaki devasa tümörü taşıyamaz hale geldi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Haber
12.12.2019 10:38:35