24.06.2019 17:44
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Star Rafineri uluslararası standartlara uygunluğunu belgeledi

Star Rafineri uluslararası standartlara uygunluğunu belgeledi

SOCAR Türkiye'nin iştiraki STAR Rafineri'nin Entegre Yönetim Sistemi (EYS), Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleriyle aynı anda üç belge alarak uluslararası standartlara uygunluğunu belgeledi.

SOCAR Türkiye 'nin iştiraki STAR Rafineri'nin Entegre Yönetim Sistemi (EYS), Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleriyle aynı anda üç belge alarak uluslararası standartlara uygunluğunu belgeledi.
EYS üzerinde iki yıl gibi uzun bir zamandır çalıştıklarını söyleyen  STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, Aynı anda üç farklı yönetim sistemi standardına ilişkin kalite belgelerimizi de teslim aldığımız bu projeyle Türkiye petrokimya sektöründe 'start-up' aşaması öncesi çalışmaları yürüterek bu belgelere sahip olan ilk kurum olduk. Çıktığımız bu yolculukta, 'Her zaman daha iyisi mümkündür' felsefesiyle STAR Rafineri Entegre Yönetim Sistemi'ni her yıl daha da iyiye götüreceğiz" dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Türkiye , Ekonomi

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