Star Trek Sonsuzluk konusu nedir? Star Trek Sonsuzluk oyuncuları ve Star Trek Sonsuzluk özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Star Trek Sonsuzluk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizim İçin Şampiyon filmini izleyecek olanların merak ettiği Star Trek Sonsuzluk konusu nedir, Star Trek Sonsuzluk oyuncuları kimler ve Star Trek Sonsuzluk özeti gibi konuları inceliyoruz.

STAR TREK SONSUZLUK İNTİKAMI KONUSU NEDİR?

Yeniden başlayan serinin 3. devam filmi için uzayda keşif yapma göreviyle gezen ekip Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Zoe Saldana, John Cho, Anton Yelchin ve Karl Urban yeniden bir araya geliyor.

STAR TREK SONSUZLUK OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Justin Lin

Oyuncular:

• Chris Pine, Kaptan James T. Kirk

• Zachary Quinto, Komutan Spock

• Zoe Saldana, Teğmen Nyota Uhura

• Karl Urban, Kıdemlı Yüzbaşı Dr. Leonard "Bones" McCoy

• Simon Pegg, Kıdemlı Yüzbaşı Montgomery "Scotty" Scott

• John Cho, Teğmen Hikaru Sulu

• Anton Yelchin, Deniz Asteğmeni Pavel Chekov

• Idris Elba, Krall

• Sofia Boutella, Jaylah

• Joe Taslim

• Lydia Wilson

• , Harpreet Sandhu

• Deep Roy, Keenser

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2016 (122 dk)

Vizyon Tarihi: 26 Ağustos 2016 Cuma

Senaryo: Simon Pegg, Doug Jung

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Adı: Star Trek Beyond

STAR TREK SONSUZLUK İNTİKAMI HAKKINDA

Star Trek Sonsuzluk, Bilinmeze Doğru: Star Trek fiminin devam filmi ve Star Trek film serisinin 13. filmi olan 2016 yapımı Amerikan bilim kurgu ve aksiyon filmi. Film Justin Lin tarafından yönetildi ve senaryosu Simon Pegg, Doug Jung, Roberto Orci, John D. Payne ve Patrick McCay tarafından Gene Roddenberry'nin oluşturduğu aynı isimli seriden uyarlanarak yazıldı. Chris Pine ve Zachary Quinto, Kaptan James T. Kirk ve Komutan Spock olarak Simon Pegg, Karl Urban, Zoe Saldana, John Cho ve Anton Yelchin gibi önceki filmlerdeki rollerini aldılar.Idris Elba ve Sofia Boutella'da filmin ana kadrosuna katıldılar. Temel çekimler 25 Temmuz 2015'te Vancouver'da başladı. Film 22 Temmuz 2016'da yayınlanmak üzere ayarlandı.