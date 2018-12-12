12 Aralık 2018, 09:40
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Star TV'nin Fenomen Dizisi Ufak Tefek Cinayetler, Sürprizlerle Ekranlara Veda Etti

Star TV'nin gerilim dizisi Ufak Tefek Cinayetler, 11 Aralık Salı akşamı ekrana gelen 45. bölümle final yaptı. Sürprizlerle dolu sahneleriyle ekranlara veda eden dizi, son bölümüyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Star TV'de yaklaşık 1,5 sezon yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in ekran macerası sürpriz bir finalle bitti.

Ufak Tefek Cinayetler final bölümünde, Şebnem Aksak Oya'yı boğmak istedi. Oya kendisini kurtarmaya çalışırken, Şebnem düştü ve başını sephaya çarparak öldü. Oya, Şebnem cinayetinden gözaltına alındı ve hapse girdi. Ancak daha sonra mahkemede, nefsi müdafaa gerekçesiyle Oya'nın beraatine karar verildi.

ARZU'NUN KATİLİ BURCU ÇIKTI

Diğer yandan ise Emre Çelen ve Burcu Sonay sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Ancak Arzu cinayetini çözen cinayet büro başkomiseri Kemal ve komiser yardımcısı Derya, düğün günü Burcu'yu cinayetten suçundan gözaltına aldı. Arzu'yu arabayla çarparak öldüren kişinin Burcu olduğu ortaya çıktı. Burcu gelinlikle polis otosuna bindirilirken, Emre ise kendisini bekleyeceğini söyledi.

UFAK TEFEK CİNAYETLER'DE MUTLU SON!

Ufak Tefek Cinayetler dizisi 45 bölüm boyunca yaşanan cinayetler, entrikalara rağmen mutlu sonla bitti. Dizinin finalinde hapisten çıkan Oya ile Serhan görkemli bir düğünle evlendi. Pelin ve Taylan yeniden mutlu günlerine dönerken, Kerim ile Merve de aşklarını yaşamaya başladı. Merve Aksak eski kocası Serhan'ın düğününe sevgilisi Kerim'le katıldı.

Star,TV,ufak tefek cinayetler dizisi
12 Aralık 2018 Çarşamba 09:40



YORUMLAR (15)
DENİZ: Merve sevgilisi ile değil kocası ile gitti, ikisi de sevdikileri insanlarla evlendiler mutlular üstelik bir çocukları var, düşmanca değil dostça ayrıldılar niye gitmesin düğüne
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PATULİKA: Yok Merve nasıl serhanın düğününe gitmiş aman allahım ne büyük olay. Gündemde daha çok bu vardı napsın ayrılan çiftler birbirinimi yesin öldürsünmü sürekli savaşıp çocuklarını manyak mı yapsınlar bence yapılması gereken örnek bir davranış. Tabi olumsuzlugun içinde iyiyi bulmak bu ayrılma şart olmuş ise çifler arasında birlikte arkadaş kalmaları kadar daha güzel bir erdemlik olamaz. Finalde çok güzeldi mutlu sonlar. Güzel duygular.
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SÜT: pelin harikaydın.
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NONİK: Önce ahlak önce ar önce namus! Kimin eli kimin cebinde belli değil. Çocuklarımıza izletebileceğimiz bir şeyler kalmadı artık! Yıl olmuş 2019 hala cinayet hala namussuzluk konuları! Sonra Türk toplumu neden gelişmiyor? Ne öğrendik de ne geliştireceğiz? Yapmayın yazıktır. Nerede o sabahları beklediğimiz Barış Manço programları? Çok değiştik çok!
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LODOS: Aslında kurgusu güzel bir dizi idi sıradan değildi.
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