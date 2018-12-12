Star TV'nin Fenomen Dizisi Ufak Tefek Cinayetler, Sürprizlerle Ekranlara Veda Etti

Star TV'de yaklaşık 1,5 sezon yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in ekran macerası sürpriz bir finalle bitti.

Ufak Tefek Cinayetler final bölümünde, Şebnem Aksak Oya'yı boğmak istedi. Oya kendisini kurtarmaya çalışırken, Şebnem düştü ve başını sephaya çarparak öldü. Oya, Şebnem cinayetinden gözaltına alındı ve hapse girdi. Ancak daha sonra mahkemede, nefsi müdafaa gerekçesiyle Oya'nın beraatine karar verildi.

ARZU'NUN KATİLİ BURCU ÇIKTI

Diğer yandan ise Emre Çelen ve Burcu Sonay sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Ancak Arzu cinayetini çözen cinayet büro başkomiseri Kemal ve komiser yardımcısı Derya, düğün günü Burcu'yu cinayetten suçundan gözaltına aldı. Arzu'yu arabayla çarparak öldüren kişinin Burcu olduğu ortaya çıktı. Burcu gelinlikle polis otosuna bindirilirken, Emre ise kendisini bekleyeceğini söyledi.

UFAK TEFEK CİNAYETLER'DE MUTLU SON!

Ufak Tefek Cinayetler dizisi 45 bölüm boyunca yaşanan cinayetler, entrikalara rağmen mutlu sonla bitti. Dizinin finalinde hapisten çıkan Oya ile Serhan görkemli bir düğünle evlendi. Pelin ve Taylan yeniden mutlu günlerine dönerken, Kerim ile Merve de aşklarını yaşamaya başladı. Merve Aksak eski kocası Serhan'ın düğününe sevgilisi Kerim'le katıldı.