Star TV'nin iddialı dizisi Benim Tatlı Yalanım final kararı aldı

Star TV'de yaz dönemine damga vuran diziler arasında yer alan Benim Tatlı Yalanım, reytinglerde beklenenin üzerinde bir performans gösterince yeni sezonda da devam etme kararı almıştı. Dizinin yaz dönemindeki başarısı yeni sezonda devam etmeyince yapımcılar, dizinin hayranları üzecek bir karar aldı

REYTİNGLERDE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz hafta 26. bölümü yayınlanan dizinin 28. haftada final yapacağı belirtildi. Dizinin reytinglerinin son dönemde düşüşe geçmesi, daha önce sona eren dizilerle aynı kaderi paylaşmasına sebep oldu.

Dizide daha önce Ege Kökenli veda etmiş, ardından da Ahmet Saraçoğlu ayrılmıştı. İki ayrılık haberinin ardından bu kez dizinin yayından kaldırılacağı haberi geldi.

SEVGİLİ GEÇMİŞ DİZİSİ DE FİNAL KARARI ALMIŞTI

Öte yandan, Star TV ekranlarında büyük umutlarla yayın hayatına başlayan Sevgili Geçmiş dizisi final kararı aldı. Başrollerini Ece Uslu, Emre Kınay, Melis Sezen, Sevda Erginci ve Seçkin Özdemir gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi 8. bölümde ekrana veda edecek.