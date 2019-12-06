Star TV'nin iddialı dizisi Sevgili Geçmiş final kararı aldı

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Sevgili Geçmiş, izleyicileri şoke eden bir kararla final kararı aldı. Sevgili Geçmiş, Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyordu.

Bir mektupla hayatları değişen kız kardeşlerin hikâyesini anlatan dizi sezona hızlı bir giriş yapmıştı.. Medyaradar'ın haberine göre; başrollerini Ece Uslu, Emre Kınay, Melis Sezen, Sevda Erginci ve Seçkin Özdemir gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi 8. bölümde ekran macerasını noktalayacak.

SENARİST VE YÖNETMEN DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLMİŞTİ

Emre Kınay, Ece Uslu, Sevda Erginci, Melis Sezen,Burak Çelik, Seçkin Özdemir, Özge Özacar ve Elifcan Ongurlar'ın başrollerinde yer aldığı dizide geçtiğimiz hafta senarist değişikliği yaşanmıştı. Funda Alp'ten alınan senaryo, Gül Abus'a devredilmişti. İkinci değişiklik de gerçekleşti ve yönetmen koltuğunda oturan Aydın Bulut, yerini Osman Kaya'ya bıraktı. Ancak bu hamleler sonucu değiştirmedi.

SEVGİLİ GEÇMİŞ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR



Cemal, Tekin Malik'in arabasının yerini ihbar ederek Cahide'yi iyice köşeye sıkıştırmıştır. Cahide'ye iki seçenek sunar… Ya onunla evlenecektir ya da kızları cezaevine girecektir.

Sinan, Tekin Malik'i kızların öldürdüğünü öğrenmiştir. İpek, Sinan'ın kendilerini ihbar edip etmeyeceğini anlayamaz. Sinan hiçbir şey söylemeden çekip gider. Polis Büyük Ev'in kapısına dayandığında İpek ve kızlar Sinan'ın kendilerini ele verdiğini düşünürler.

Cahide, Cemal'i ortadan kaldırmak için bir plan yapar. Araba ile nikaha gittikleri sırada Cahide Cemal'e saldırır, araba kontrolden çıkar ve birlikte denize uçarlar. Cemal sudan çıkar; kurtulmuştur ancak Cahide yoktur.