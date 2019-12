Dün vizyona giren Star Wars serisinin son halkası "Star Wars: Skywalker'ın Yu¨kselis¸i" için özel gösterim düzenlendi.Star Wars hayran toplulugˆu olan "yildizsavaslari.com"un düzenlediği özel gösterimi yapıldı.Gösterim öncesi AA muhabirine konuşan yildizsavaslari.com'un kurucusu Ateş Çetin, 1990'lı yılların ortalarından itibaren Star Wars hayranı olduğunu aktararak, 2004 yılında birkaç Star Wars seven arkadaş bir araya gelerek "yildizsavaslari.com"u kurduklarını söyledi.Çetin, her birisinin profesyonel iş hayatları olduğuna değinerek, "Kimimiz doktor, kimimiz avukat, mesela ben özel bir firmada çalışıyorum. Bunu bir hobi olarak sürdürüyoruz. Bu akşamki etkinliğimiz için uzun süredir hazırlanıyoruz. Umarım Star Wars sevenler olarak hep birlikte güzel bir gece yaşayacağız." dedi.İnternet sitesi üzerinden Star Wars'la ilgili her türden bilgiyi paylaştıklarını anlatan Çetin, şöyle konuştu:"Güncel Star Wars haberlerini paylaşıyoruz. Bunun yanı sıra online Star Wars ansiklopedisi oluşturduk ve Star Wars ürünlerinin koleksiyonlarını yapanlara yönelik haberleri paylaşıyoruz. Aynı zamanda 501. Lejon ve Asi Lejonu adında Lucas film tarafından yani Star Wars'ın yapım şirketinin onayladığı kostüm kulüplerini de kurduk. Bu kulüplere üye olmak için de film kalitesinde bir kostüme sahip olmak gerekiyor. Biz 2008 yılında 501. Lejon'un Türkiye ayağını 2011 yılında da ise Asi Lejon'un Türkiye ayağını oluşturduk. Bunun yanı sıra teknolojiye ve yeni akıma ayak uydurabilmesi için bir video potcast başlattık galaksinin sesi adında. Bunu YouTube dahil pek çok platform üzerinden paylaşıyoruz."Çetin, öncelikli amaçlarının insanlara daha fazla Star Wars deneyimi yaşatmak olduğunu vurgulayarak, "Bu özel gösterimi yani Star Wars hayranları olarak filmi birlikte izleme etkinliğini 2002'den beri sanırım 7. kez gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki film 2021 yılında gelecek. O zaman bu coşkuyu daha büyük bir kitleyle yaşamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.501. Lejyon kostüm grubu üyesi ve Asi Lejyonu başkanı Necdet Salih Burgul da bu etkinliğin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek,"Bugün 42 senelik bir maceranın sonuna geldik ve bunun için de özenli bir hazırlık sürecine girdik. Bugün de hazırlığımızın meyvelerini alıyoruz." dedi.Burgul, 5 yaşından beridir Star Wars hayranı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:"Türkiye'de sinema kültürünün geldiği son noktadayız. Bir bilim kurgu filminin bu kadar ilgiyle takip edilmesi, etkinliklere katılımın bu kadar artması çok güzel bir şey ülkemiz için ve bu filme bunun denk gelmesi çok daha mükemmel oldu. Türkiye'de bilim kurgu filmlerinin gelişmesinde öncülük eden etkinliklerden biri olacak inşallah."Gösterime katılan Star Wars hayranı Türk Halk Bilimi yüksek lisans öğrencisi Halil Kağan Yüksel ise ilk kez böyle bir etkinlikte bulunduğunu dile getirerek,"Özellikle canlı müzikle birlikte çok keyifli olmuş. Yani böyle kaliteli bir atmosferde bu filme girecek olmak beni çok sevindiriyor açıkçası. Bir Halk Bilimi öğrencisi olarak kültürün devamı için böyle şeylerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir filmin Türkiye'de böyle bir atmosferde izlenmesi kültürün ne kadar yaygın ve birbirinden geçişken bir şey olduğunu gösteriyor." yorumunda bulundu.Gecede, Lucasfilm tarafından onaylı kostu¨mlere sahip uluslarası hayran kulu¨pleri 501. Lejyon ve Asi Lejyonu'nun Tu¨rk u¨yeleri, Darth Vader, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi gibi Star Wars film karakterlerinin kostu¨mlerini giyerek katılımcılarla fotoğraf çekildi.Ayrıca gösterim öncesi film müziklerinden oluşan canlı performansla mini bir konser gerçekleştirildi.Özel go¨sterimde, çekilişle salondaki yu¨zlerce seyirci arasından bazılarına Star Wars temalı su¨rpriz hediyeler dağıltıldı.Etkinlik serinin hayranlarının film hakkında go¨ru¨s¸lerini paylas¸tığı, Star Wars kokteyl ve mu¨zikleri es¸ligˆinde eğlendiği afterparty ile sona erdi.