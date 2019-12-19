Haberler » Güncel » Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi - Haber

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.

19.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:30
'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.
"Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi"
"Star Wars: Güç Uyaniyor"da imzası bulunan J.J. Abrams'ın yönetmen koltuğuna geri döndüğü ve Skywalker serisinin finalini yapacak olan "Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi"; The Resistance'ın özgürlük adına verdiği son büyük savaşı ve Star Wars evreninin sevilen karakterlerinin bu uğurda tekrar bir araya gelmelerini işliyor.
Aksiyon sahneleriyle öne çıkan fantastik bilim kurgu türündeki filmin oyuncu kadrosunda Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Carrie Fisher, Lupita Nyong'o, Mark Hamill, Ian McDiarmid, Keri Russell, Billy Dee Williams, Domhnall Gleeson ve Richard E. Grant yer alıyor.or.
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi

Star Wars, Yönetmen, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

09:52 50 yaşında üçüzlerini kucağına aldı - Haber
09:52 Van'da nöbetçi noter uygulamasıyla 6 bin 341 işlem yapıldı - Haber
09:51 DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Haber
09:50 Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu ameliyat oldu - Haber
09:50 Torbacılar şafak operasyonuyla süpürüldü - Haber
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Haber
07:54 2 kızı Adnan Oktar'ın elinde olan anneden çarpıcı açıklama: Evlatlarımı çaldılar - Haber
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Haber
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Haber
19.12.2019 09:55:55