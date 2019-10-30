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Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi ile destansı bir yolculuğa çıkarıyor!

Yeni ufuklar açan Skywalker efsanesinin sonu, yeni efsanelerin doğduğu ve özgürlük için verilen son savaşın gelmek üzere olduğu Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi, 20 Aralık'ta vizyona giriyor.

30.10.2019 15:51Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi ile destansı bir yolculuğa çıkarıyor!

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi, izleyicileri galaksinin çok uzaklarına götürerek destansı bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen filmin oyuncu kadrosunda Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, ve Billy Dee Williams gibi isimler yer alıyor.

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'nin yönetmenliğini J.J. Abrams yaparken, yapımcılığını Kathleen Kennedy, Abrams ve Michelle Rejwan yaptı. Callum Greene, Tommy Gormley ve Jason McGatlin'in idari yapımcılık görevini üstlendiği, Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filminin senaryosu J.J. Abrams ve Chris Terrio tarafından yazıldı.


Carrie Fisher, Adam Driver, Star Wars, Kültür Sanat

Kaynak: Bültenler

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