'Star Wars: The Rise of Skywalker' 20 Aralık'ta gösterimde: Carrie Fisher yine sahnede

Sinema dünyasının en ünlü filmlerinden Yıldız Savaşları serisinin son filmi 'Star Wars: The Rise of Skywalker' 20 Aralık 'ta beyaz perdeye geri dönüyor.Fragmanı yayınlanan üçlemenin son filminde başrollerdeki isimler Daisy Ridley, Adam Driver ve John Boyega üçlüsü değişmemiş. Naomi Ackie, Richard E. Grant et Keri Russell gibi yeni isimlerin yanı sıra Yıldız Savaşları'nın daha önceki filmlerinde görmeye alışık olduğumuz Mark Hamill, Anthony Daniels ve Billy Dee Williams gibi aktörleri de görmek mümkün.