08.06.2019 15:54
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Star Wars: The Rise Of Skywalker Filmi

Star Wars: The Rise Of Skywalker Filmi

Star Wars: The Rise of Skywalker filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Star Wars: The Rise of Skywalker filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

J.J. Abrams'ın yapımcı ve yönetmenliğini üstlendiği Star Wars serisinin dokuzuncu filminin başrollerinde Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Billy Dee Williams yer alıyor.


Yönetmen: J.J. Abrams
Senaryo: J.J. Abrams, Chris Terrio, Colin Trevorrow , George Lucas
Oyuncular: Billie Lourd, Daisy Ridley, Lupita Nyong'o, Adam Driver, Domhnall Gleeson, Mark Hamill, Oscar Isaac, Keri Russell, Carrie Fisher, Ian McDiarmid, Richard E. Grant, Dominic Monaghan, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billy Dee Williams, John Boyega, Greg Grunberg, Anthony Daniels, Jimmy Vee , Richard Bremmer, Dave Chapman, Brian Herring, Naomi Ackie
Filmin Türü: Bilim Kurgu
Orijinal Adı: Star Wars: Episode IX
Yapımcı Firma: Lucasfilm Ltd. [us]
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 20.12.2019

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Kaynak: InterSinema.com
Yönetmen, Billy Dee Williams, Star Wars, Sinema