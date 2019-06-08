Star Wars: The Rise Of Skywalker Filmi

J.J. Abrams'ın yapımcı ve yönetmenliğini üstlendiği Star Wars
serisinin dokuzuncu film
inin başrollerinde Daisy Ridley, Adam Driver
, Oscar Isaac
, John Boyega, Billy Dee Williams
yer alıyor. Yönetmen:
J.J. AbramsSenaryo:
J.J. Abrams, Chris Terrio
, Colin Trevorrow
, George LucasOyuncular:
Billie Lourd, Daisy Ridley, Lupita Nyong'o, Adam Driver, Domhnall Gleeson
, Mark Hamill, Oscar Isaac, Keri Russell
, Carrie Fisher
, Ian McDiarmid, Richard E. Grant, Dominic Monaghan, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billy Dee Williams, John Boyega, Greg Grunberg, Anthony Daniels, Jimmy Vee , Richard Bremmer, Dave Chapman, Brian Herring, Naomi AckieFilmin Türü:
Bilim KurguOrijinal Adı:
Star Wars: Episode IXYapımcı Firma:
Lucasfilm Ltd. [us]Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
20.12.2019Star Wars: The Rise of Skywalker Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Yönetmen
, Billy Dee Williams
, Star Wars
, Sinema