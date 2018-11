Starbucks ABD'deki Şubelerinde Bedava Wi-fi'dan Porno İzlenmesini Engelleyecek

30 Kasım 2018 Cuma 04:01



Kahve zinciri Starbucks , yılbaşından itibaren ABD 'deki tüm şubelerinde sunduğu ücretsiz wi-fi hizmetiyle porno sitelere girişi engelleyeceğini duyurdu.Starbucks şubelerinin wi-fi sistemini kullanarak porno sitelerine girmek zaten yasaktı, ancak kahve devi şimdi kendilerinin porno içerikleri aktif bir şekilde bloke edeceğini belirtti.Şirket bu konuda Virginia merkezli Enough is Enough - Yeter Artık kuruluşunun baskısı altındaydı.McDonald's da bu grubun baskısıyla, iki yıl önce wi-fi hizmeti politikasını değiştirmişti.BuzFeed News'in haberine göre Starbucks'tan yapılan yaçılı açıklamada "Nadiren olsa da, Starbucks'ların kamuya açık wi-fi hizmetinden yasadışı ve berbat içeriklerin izlenmesine izin verilmiyor ve hiç verilmedi" denildi.Şirket, yılbaşından itibaren ABD'deki tüm şubelerinde pornografik içeriğin izlenmesini engellemek için "bir çözüm tespit edildiğini" söyledi ancak bu çözümün ne olduğu hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.Enoguh is Enough hafta başında, Starbucks'ın bu tür içerikleri engellemek için iki yıl önce verdiği sözü tutmamakla suçlamıştı.Grup, Starbucks'un bir tür filtre sistemi getirmesi için bir dilekçeyi imzaya açmış ve 27 bin imzaya ulaşılmıştı.TMZ haber sitesi ise porno sitesi YouPorn'un karara tepki olarak, ofislerinde Starbucks kahvesi içilmesini yasakladığını duyurdu.Habere göre, YouPorn Başkan Yardımcısı Charles Hughes, yeni politikanın 1 Ocak 2019'da yürürlüğe gireceğini söyledi.