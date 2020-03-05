Starbucks, koronavirüs nedeniyle kişisel kupa ve termoslara kahve vermeyecek

Dünyayı etkisine alan koronavirüs 95 bin kişiyi etkilerken 3 bin 286 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kişisel önlemlerin yanı sıra, kamu kuruluşları ve özel şirketlerde bu konuda sıkı önlemler anlaya devam ediyor. ABD'li kahve zinciri Starbucks 'ta koronavirüs salgınına önlem olarak, bundan böyle mağazalarında kişisel kupa ve termoslara kahve verilmeyeceğini açıkladı.

10 CENTLİK KUPA İNDİRİMİ DEVAM EDECEK

Satrbucks Kıdemli Başkan Yardımcısı Rossann Williams, şirketin web sitesinden yaptığı açıklamada müşterilerin kendi bardaklarını kullanamayacak olsalar da 10 centlik kupa indirimin süreceğini belirterek, "Bu durumun geçici olacağı konusunda iyimseriz" ifadelerini kullandı.

Williams, ayrıca tüm Starbucks mağazalarına Mart ayının sonuna kadar temizlik personelinin artacağını bildirdi, hem yurt içi hem de uluslararası iş seyahatlerini askıya aldığını söyledi.

BÜYÜK TOPLANTILAR ERTELENDİ

Şirketin ABD ve Kanada 'daki ofislerinde yapılan büyük toplantılar da ertelendi. Williams, "Şeffaflıkla iletişim kurmaya, ortaklarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumak ve refahını sağlamak için cesur ve sorumluluk sahibi bir şekilde hareket edeceğiz" dedi.

Seattle merkezli kahve zinciri, şirketin web sitesine göre 1985'ten bu yana müşterilere yeni alımlarda kendi fincanlarını kullanma indirimleri verdi.

ÇEVRE DOSTU ÖNLEM

2010 yılında Starbucks, kağıt çöp çıktılarını azaltmak için kişisel bardakların kullanımını teşvik eden bir kampanya başlattı. Şirket, programın çöplüklere milyonlarca kilo kağıdın gitmesini önlediğini açıklamıştı.