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Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı

Koronavirüse karşı önlemleri arttırmayı sürdüren Starbucks, Amerika'daki şubelerinde oturmayı yasakladı.

16.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:34

Koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla firmalar çeşitli tedbirler almayı sürdürüyor. Kahve zinciri Starbucks , Amerika'daki şubelerinde müşterilerinin oturmasını yasakladı. Kahve severler sadece "al götür" servisinden yararlanabilecek.

MÜŞTERİLERE KENDİ BARDAKLARIYLA KAHVE ALMASI YASAKLANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta müşterilerin kendi bardaklarıyla kahve almasını yasaklayan Starbucks, şimdi de mağazalarında oturmayı yasakladı ve 'al-götür' modeline geçti.

SADECE "AL-GÖTÜR" SİSTEMİ ÇALIŞACAK

Yapılan açıklamada, sosyal mesafe kuralına uymak ve virüsün yayılmasını engellemeye destek vermek için kafelerde oturmanın yasaklandığı belirtildi. Starbucks, ABD ve Kanada'daki tüm şubelerinde en azından 2 hafta boyunca sadece 'al-götür' modeli ile hizmet verecek.

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Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Starbucks, Ekonomi, Güncel

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