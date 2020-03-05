StarDog and TurboCat Filmi

Sadık bir köpek olan Buddy, kedi Felix ile birlikte kaybolan sahibini bulmak için yola koyulur. Macera dolu bu yolculukta Buddy ve Felix sadece arkadaşlığın gücünü öğrenmekle kalmayacak, kendi içlerindeki gücü de keşfedeceklerdir. Yönetmen :
Ben SmithSenaryo:
Ben SmithFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
StarDog and TurboCatYapımcı Firma:
Head Gear FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
05.06.2020 StarDog and TurboCat Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.