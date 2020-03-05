StarDog and TurboCat Filmi

StarDog and TurboCat Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Sadık bir köpek olan Buddy, kedi Felix ile birlikte kaybolan sahibini bulmak için yola koyulur. Macera dolu bu yolculukta Buddy ve Felix sadece arkadaşlığın gücünü öğrenmekle kalmayacak, kendi içlerindeki gücü de keşfedeceklerdir.Ben SmithBen SmithAnimasyonStarDog and TurboCatHead Gear Films2019İngiltereİngilizceCGV Mars Dağıtım05.06.2020