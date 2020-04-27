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Starlink uyduları Tekirdağ'dan görüldü

Starlink uyduları Tekirdağ'dan görüldüGüney Afrika asıllı Amerikalı mucit ve Tesla Motors uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın 'ucuz ve yüksek hızda internet' kapsamında hayata geçirdiği Starlink projesine ait uydular Tekirdağ'dan görüntülendi.

27.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:53

Starlink uyduları Tekirdağ'dan görüldü

Güney Afrika asıllı Amerikalı mucit ve Tesla Motors uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın 'ucuz ve yüksek hızda internet' kapsamında hayata geçirdiği Starlink projesine ait uydular Tekirdağ'dan görüntülendi.

Tesla Motors uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk 'ucuz ve yüksek hızda internet' kapsamında hayata geçirdiği Starlink projesi, son iki gece Tekirdağ ve çevresinden görüntülendi. Kentin bazı kesimlerinden net olarak görülen sıralı ışıklar vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Bazı vatandaşlar ise ışıkları görüntüledi

Starlink uyduları Tekirdağ’dan görüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Tesla Motors, Tekirdağ, Güncel, Haber
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