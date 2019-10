Stars Of Science, en iyi 8 kaşifini seçti

Qatar Foundation eğlenceli eğitim realite TV programı Stars of Science, kapsamlı seçmeler sonucunda 'En İyi Arap Kaşifleri' başlıklı yarışması sona yaklaşırken en iyi 8 kaşifini seçti.



Qatar Foundation eğlenceli eğitim realite TV programı Stars of Science, kapsamlı seçmeler sonucunda 'En İyi Arap Kaşifleri' başlıklı yarışması sona yaklaşırken en iyi 8 kaşifini seçtiğini duyurdu. 11'inci sezonun en iyi 8 kaşifin yarısının medikal geçmişe sahip olduğu aktarıldı.



Stars of Science jüri üyesi Profesör Fouad Mrad şu ifadeleri dile getirdi: "Fikirlerinizi dünyaya sunmak, cesaret vericidir. Ancak, karşılaşacağınız zorlukların ve güçlüklerin üstesinden gelmek ve bunlarla mücadele edebilmek, ayrı cesaret ve sabır gerektirir. Bu yılki yarışmacılar, bu tür bir cesareti, sabrı ve hep aradığımız yıldız kalitesini bizlere göstermiştir'.



kaşiflerin isimleri ve icatları şöyle açıklandı:



"Ürdünlü doktor Nuha Abu Yousef : Engelli yüz kaslarına sahip hastaların etkilenen göz kapaklarını kontrol etmelerini sağlayan giyilebilir bir cihaz ile sıralamaya girmiştir.



Faslı doktor Youssef El Azouzi : Kalp yetmezliği nedeniyle komplikasyon oluşma ihtimalini azaltmak için kalp yetmezliği yaşayan hastalardaki kan akışını böbreğe taşıyan makul akış düzenleyici stent tasarımıyla yarışmaya katıldı.



Cezayir'den Imadeddine Azzouz: Kanserli hücrelerin hastanın nefesiyle tespit edilmesini sağlayan bir teknoloji icat etti.



Sudanlı tıp öğrencisi Abdullah Alghaitabi: Aile planlaması kapsamında kadınlara yetki veren Doğurganlık Gösterge Bilekliği üzerinde çalışmayı planlıyor.



Tunus'tan Mohamed Kharrat: Anlık boğulmayı tespit eden ve otomatik olarak şişen Akıllı Yüzme Şortlarıyla potansiyel boğulanları su üstünde tutarak canlarını kurtarmaktadır.



Iraklı mühendis Husam Sameer: Klima kullanımını azaltan sürdürülebilir etkin konforlu beton paneller icat ederek gelecek nesiller için gezegeni korumayı amaçlıyor.



Ummanlı ziraat mühendisi Anfal Al Hamdani : Umman mutfağından ilham alarak pişirme malzemelerinin kullanımını kolaylaştıran Dry Lime Auto Extractor (Kuru Kireç Otomatik Ekstraktör) ürününü icat etmiştir.



Katarlı yarışmacı Abdulrahman Saleh Khamis: Müslümanların ibadetlerini daha rahat yapmalarına olanak tanıtan Interactive Educational Prayer Carpet (İnteraktif Eğitim Amaçlı Seccade) ürününü geliştirmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA