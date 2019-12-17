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"Start-Up Days" Birleşmiş Milletler raporunda "İyi Uygulama" seçildi

Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Global Compact'in hazırladığı İş Dünyası ve İnsan Hakları Raporu'nda Yıldız Holding'in Start-up Days programı inovasyon alanında "İyi uygulama" olarak yer aldı.

17.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:14
Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Global Compact'in hazırladığı İş Dünyası ve İnsan Hakları Raporu'nda Yıldız Holding'in Start-up Days programı inovasyon alanında "İyi uygulama" olarak yer aldı.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Ülker, holding bünyesindeki grup şirketleriyle girişimcileri bir araya getirmeyi amaçladıklarını anlattı. Ülker, "Start-up Days programı şirketimize, inovatif bir yol ve bakış açısını kazandırmanın yanı sıra teknoloji odaklı, maliyet avantajlı inovatif çözümler gibi sürdürülebilir rekabetçi avantajlar da sağlıyor. Start-up'lar da programımız sayesinde ürün ve hizmetlerinin satış şansını yakalıyor ve Yıldız Holding referansıyla müşteri güvenini sağlamlaştırıyor. Aynı zamanda gruba bağlı şirketlerden ürün ve hizmetler konusunda alınacak geri bildirimlerle ürünün ve hizmetin iyileştirilmesi-geliştirilmesi de mümkün oluyor. Start-up Days buluşmalarının sonrasında, şirketimiz tüm başvuruları süzgeçten geçiriyor. Son aşamada değerlendirilen projelerden finale kalan startup'larla sözleşme imzalanıyor." dedi.
Birleşmiş Milletler Global Compact dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki koyduğu ilkelerle uyumlu hale getirmeleri için desteklerken, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik ediyor.

Birleşmiş Milletler, Yıldız Holding, Güncel

Kaynak: AA

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