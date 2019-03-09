Startup'ta Buluşuyoruz: Fikrinle Gel, Projenle Ayrıl

FİKRİNİ 1 DAKİKA İÇİNDE ANLAT, EKİP ARKADAŞLARIN İLE GELİŞTİR

Kamu hizmetleri konusunda kar amacı güden veya gütmeyen ve sosyal fayda içeren her türlü iş fikrinin geliştirileceği start-up etkinliğinde, katılımcılar öncelikle 1 dakika içinde fikirlerini sunacak. Teknik uzmanlar (yazılım mühendisi, kodlayıcı vb.), tasarımcılar (grafik,UX, UI vb.), iş geliştiriciler (pazarlama, halkla ilişkiler vb.) ve kendisini bir sektörde veya konuda uzman gören farklı meslek gruplarından gelen katılımcılar fikirler etrafında gruplar oluşturacak. Çalışma grupları içerisinde farklı meslek grupları eşit bir şekilde yer alacak ve gruplar iş fikrini bir projeye dönüştürmek için etkinlik boyunca çalışacak. Etkinliğe katılanlar Pub Story'nin tanıştırırken eğlendiren sosyalleşme oyunu ile birbirleriyle tanışacak.

UZMANLAR EŞLİK EDECEK

Alanında uzman kişilerden oluşan kolaylaştırıcılar fikirlerin projeye dönüşebilmesi için çalışma gruplarına bilgi ve deneyimlerini aktaracak. Katılımcıların kendi çalışma grupları içerisinde kapalı kalmamaları için 30 dakikalık farkındalık arttırıcı eğitimler de programda yer alacak.

KAZANAN JÜRİ KARARI İLE BELİRLENECEK

Çalışma gruplarının, alanında uzman kişilerden oluşan Jüri önünde son sunumlarını gerçekleştirmesinin ardından jüri karar verecek, dereceye giren ilk üç grup açıklanacak. Birinci olan grubun üyelerine 3 aylık, ikinci olan grubun üyelerine 2 aylık, üçüncü olan grubun üyelerine 1 aylık İDEA Kadıköy İşlik üyeliği hediye edilecek.

Kaynak: Bültenler