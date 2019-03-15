15 Mart 2019, 20:16
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Ülker Stadı Önünde Evlilik Teklifi

Ülker Stadı Önünde Evlilik Teklifi

Fenerbahçeli bir taraftar, Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde kız arkadaşına evlilik teklif etti.

Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetiyor.

TARAFTARLAR ALKIŞLARLA DESTEK VERDİ

Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesinde sarı-lacivertli bir taraftar kız arkadaşına evlilik teklif etti.Stat önünde meşaleler ve tezahüratlarla kız arkadaşına evlilik teklif eden taraftar, aldığı evet cevabını sarılarak kutladı. Bu anlara şahit olan diğer taraftarlar ise çifte tezahürat ve alkışlarla destek verdi.

Sivasspor, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (4)
DÜRBÜNLÜ: Türk kültüründe böyle bir evlilik teklifi yok.bunlar yabancı sanırım:(
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DOBRAADAM: şampiyonluk hayal bari evlilik olsun))
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TAŞ KAFA: İnsanın özeli olmalı değişik şey yapacam derken tam bir mallık örneği yapılan cahillik
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X: Bırakın bu abidik gubidik gınıdayı işlerini.
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