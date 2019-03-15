Ülker Stadı Önünde Evlilik Teklifi

Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetiyor.

TARAFTARLAR ALKIŞLARLA DESTEK VERDİ

Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesinde sarı-lacivertli bir taraftar kız arkadaşına evlilik teklif etti.Stat önünde meşaleler ve tezahüratlarla kız arkadaşına evlilik teklif eden taraftar, aldığı evet cevabını sarılarak kutladı. Bu anlara şahit olan diğer taraftarlar ise çifte tezahürat ve alkışlarla destek verdi.

Kaynak: İHA