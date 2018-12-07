Stat Yakınında Ev Alan Zengin Oluyor

Onur Dinçer/ Skorer Dış Haberler

İngiltere emlak piyasasında yapılan bir araştırma, futbolun ülkedeki etkilerini göstermesi bakımından ilginç sonuçları ortaya çıkardı. Buna göre ülkede değeri en çok yükselen taşınmazların, Premier Lig maçlarının oynandığı stadyumların çevresindeki evler olduğu belirlendi.

Yüzde 655 artış gösterdi

Londra'da Tottenham Hotspur'un stadyumu çevresinde 1997 yılında ortalama fiyatı 59638 sterlin olan konutlar, 10 yıl sonra 450104 sterlin fiyatına ulaştı ve yüzde 655 değer kazandı. West Ham United'ın stadyumunda aynı dönem içerisinde 46448'den 330459 sterline fırlayan fiyatlar da, şehirler farklı olsa da emlak yöneliminin stadyumlar açısından ülkede şehir farkı gözetmediğini gösterdi.

En önemli yatırımlardan

Ülkedeki ortalama emlak değeri artışının çok üzerinde seyreden bu rakamları yorumlayan uzmanlar, Premier Lig statları civarında ev almanın en önemli yatırımlardan olduğu konusunda hemfikir oldu. Aynı ortalama büyüme hızının sürmesi durumunda önümüzdeki dönemde, Premier League stadyumları çevresindeki evlerde yüzde 450'lik bir değer kazanma beklendiği belirtiliyor.