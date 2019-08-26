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Statta Diagne gerginliği! Terim çok kızdı, Albayrak müdahale etti

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde 90+6. dakikada yediği golle Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 86. dakikasında Diagne oyundan alınırken bazı taraftarlar tepki gösterdi. Terim bu duruma kızarken, Albayrak ise tribünden Diagne'ye destek verdi.

26.08.2019 09:47
Statta Diagne gerginliği! Terim çok kızdı, Albayrak müdahale etti

Galatasaray'da Mbaye Diagne Konyaspor maçını da boş geçti. Takım 10 kişi oynarken Fatih Terim tarafından 86. dakikada oyundan alındı. Tabelada isminin gözükmesinin ardından TT Stadyumu'nda uğultular yükseldi. Bazı taraftarlar Diagne'ye kısa süreli tepki gösterirken sonrasında alkışlarla kenara geldi.

FATİH TERİM'İN TEPKİSİ

Milliyet'in haberine göre; Taraftarın alkışına ise golcü isim alkışla cevap verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne'yi ıslıklayan taraftarlara tepki gösterirken, sarı kırmızılı taraftarlar Diagne adına tezahüratlarda bulundu.

ALBAYRAK ALKIŞLADI

Öte yandan tribünde bulunan Abdurrahim Albayrak'ın Diagne oyundan alınırken arkasındaki seyirciye yıldız ismi alkışlaması yönünde jest yaptı.

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Statta Diagne gerginliği! Terim çok kızdı, Albayrak müdahale etti

Mbaye Diagne, Galatasaray, Fatih Terim, Konyaspor, Spor

YORUMLAR (13)
TARIK: terim yenemezse kızar
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KIDEMLİ: Ben bir Gs liyim. kendimi öylesine tutuyorum ki, doktorlar sağ olsun beni rahatlatıyor. Konu:Fatih Allah kerim. Futbol oynamış ama düz ve dümdüz. Hiç bir taktik yok, tedbir yok, mantalite yok idealizm yok utanma hiç yok. İzlediğim maçlar:Avrupada;liverpoll, Dortmund, M. city, Everton ve Tottenam. Türkiyede Rizespor, Alanya ve Denizlispor ve 2 lig den Altınordu. Adamlar maçı okuyor ve elindekilerle en iyisini yapıyorlar. Bizde dünya starları var ama sonuç ''''''''''''Hüsran!!!!!!!!!!!!. Yazık bu seyircinin
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CFC: beter olun
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ADINIZI YAZIN: 7. haftaya girmeden 2 puan kaybı daha alsın fatih terim ilginç gerekçelerle kaçar hep bunu yaptı takımı oynatan fatih değil masa basındakilerdi hep ortamı kebap gormeyen fatih hiç bir şey yapamaz
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YORUM: 6. haftadan sonra bol trübünlere oynarsınız
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ADINIZI YAZIN: Allah In sopası yok. bunlar daha beter olacak.
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XXL: ALLAH noksanlıklardan yokluktan münezzehtir.
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KRALEX: BETER OLUNN AYKUT KOCAMAN DAKKA 90 VURDU GOL OLDUU AHHAHHAHHAAA
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GS: FENERESYONUN ÇİRKİN OYUNLARI
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COMMUNİSTCHE: gecen iki sezon feterosyon vardı heralde oyle oyle bahene üretelim
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