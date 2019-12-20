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STB Başkanı Hastaoğlu'ndan Gençlerbirliği-Sivasspor maçına otobüs desteği

Sivas Ticaret Borsası (STB) Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maç için taraftara otobüs desteğinde bulundu.

20.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:46 STB Başkanı Hastaoğlu'ndan Gençlerbirliği-Sivasspor maçına otobüs desteği
Sivas Ticaret Borsası (STB) Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Demir Grup 'un Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda ile yapacağı maç için taraftara otobüs desteğinde bulundu.
STB'den yapılan açıklamaya göre, pazar günü saat 14.00'de Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençlerbirliği maçı için Sivasspor'a başarılar dileyen Hastaoğlu, "Böylesi günlerde birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Biz de taraftarlarımızın böylesi önemli bir maçta takımımızı yalnız bırakmamaları adına otobüs tahsis ettik." ifadelerini kullandı.
Hastaoğlu, Sivasspor'un Ankara deplasmanından galibiyetle döneceğine inandığını belirtti.

Gençlerbirliği, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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