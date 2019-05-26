STB Başkanı Sarı'dan İVME Finansman Paketi değerlendirmesi

Sakarya
Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
tarafından açıklanan İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, 30 milyar liralık finansmanla desteklenecek olan 3 faaliyet alanı içinde tarıma özel önem gösterildiğini belirtti.
Seracılık, soya, mısır, ayçiçeği üretimi, hayvancılık-yem bitkisi üretim ve ekipman olmak üzere alt başlıkların belirlendiğini anımsatan Sarı, "Verilen her destek ve yeni fırsatlar bizleri çok memnun ediyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile ilgili kurumlara teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.
Ekonominin çıkış yolunun anahtarının üretmekten geçtiğini vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:
"Tarıma, toprağa ve çiftçiye sağlanacak her destek ülkede büyük oranda katma değer olarak geri dönecektir. Gıda güvenliği tarımın önemini büyük oranda arttırmaktadır. Bu gerçeğin izinde bizlerde borsa olarak tarım ve hayvancılığın gelişerek, üretimi teşvik edecek çalışmaların adımlarını atıyoruz. Hedefimiz girdi maliyetlerinin daha aşağılara çekilerek, üretime daha çok destek verilmesidir."
Adem Sarı
, Sakarya
, Berat Albayrak
, Güncel
Kaynak: AA