Steam Fiyatı 18 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Türünü tamamen benzersiz bir hale getiren anlatıya dayalı deneysel bir macera oyunu olan Stories Untold, 80'li yılların nostaljisini hissettirmeyi amaçlıyor ve oyunculara birbirinden keyifli 4 farklı hikaye sunuyor.
2017 yılında piyasaya sürülen ve No Code adlı şirket tarafından geliştirilen Stories Untold, oyunculara birbirinden farklı deneyimler yaşamak için kendine özgü ayarları, oynanışı ve teknikleri olan hikayeler sunuyor.
Geçtiğimiz hafta başlatılan Epic Mega Sale kapsamında Epic Games, oyunculara %75'e varan indirimler sunuyor. Bu tatmin etmediyse belirtelim, Epic Games, Epic Mega Sale boyunca her hafta yeni bir oyunu ücretsiz olarak sunacak.
Steam'de 18 TL fiyat etiketine sahip olan Stories Untold, Epic Mega Sale'de haftanın ücretsiz oyunu oldu. 30 Mayıs tarihine kadar Epic Games Store
üzerinden macera dolu bir bulmaca oyunu olan Stories Untold'u ücretsiz olarak alabilirsiniz.
Oyunun iki yıl önce yayınlanan fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
Teknoloji
Kaynak: WebTekno