Steam Yaz İndirimlerinde 10 TL Altına Satılan En İyi 20 Oyun

2019 Steam Yaz İndirimleri, oyuncuların aylarca beklediği bir etkinlikti. Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, bu kez geçtiğimiz yıllara nazaran daha geniş bir indirim listesi hazırladı. Bazı yüksek fiyatlı oyunlar, %93'e varan indirimle 20 TL ya da 10 TL'nin altına geriledi.Lafı daha fazla uzatmadan, Steam Yaz İndirimleri'ndeki en ucuz oyunlardan yaptığımız derlemeye geçelim.Steam Yaz İndirimleri - 20 TL Altı En iyi 10 Oyun:Rust:İndirim oranı: %75Eski fiyat: 57 TLYeni fiyat: 14,25 TLRocket League:İndirim oranı: %50Eski fiyat: 31 TLYeni fiyat: 15,50 TLThe Forest:İndirim oranı: %40Eski fiyat: 32,00 TLYeni fiyat: 19,20 TLEuropa Universalis IV:İndirim oranı: %75Eski fiyat: 59 TLYeni fiyat: 14,75 TLPayDay 2: Ultimate Edition:İndirim oranı: %93Eski fiyat: 160,50 TLYeni fiyat: 11,67 TLCities: Skylines:İndirim oranı: %75Eski fiyat: 49 TLYeni fiyat: 12,75 TLDead by Daylight:İndirim oranı: %50Eski fiyat: 31 TLYeni fiyat: 15,50 TLMortal Kombat X:İndirim oranı: %70Eski fiyat: 59 TLYeni fiyat: 17,70 TLSniper Elite 4:İndirim oranı: %80Eski fiyat: 89 TLYeni fiyat: 17,80 TLThe Witcher 3: Wild Hunt:İndirim oranı: %70Eski fiyat: 74,99 TLYeni fiyat: 22,49 TLSteam Yaz İndirimleri - 10 TL altı en iyi 20 oyun:Just Cause 3:İndirim oranı: %85Eski fiyat: 45 TLYeni fiyat: 6,75 TLLeft 4 Dead 2:İndirim oranı: %80Eski fiyat: 18,50 TLYeni fiyat: 3,70 TLAge of Empires II HD:İndirim oranı: %75Eski fiyat: 31 TLYeni fiyat: 7,75 TLBorderlands 2:İndirim oranı: %75Eski fiyat: 31 TLYeni fiyat: 7,75 TLSleeping Dogs: Definitive Editionİndirim oranı: %90Eski fiyat: 89 TLYeni fiyat: 8,90 TLPortal 2:İndirim oranı: %90Eski fiyat: 18,50 TLYeni fiyat: 1,85 TLL.A. Noire:İndirim oranı: %65Eski fiyat: 24 TLYeni fiyat: 8,40 TLMetro 2033 Redux:İndirim oranı: %75Eski fiyat: 31 TLYeni fiyat: 7,75 TLMetro: Last Light Redux:İndirim oranı: %75Eski fiyat: 31 TLYeni fiyat: 7,75 TLFallout: New Vegasİndirim oranı: %67Eski fiyat: 18 TLYeni fiyat: 5,94 TLCounter-Strike: Sourceİndirim oranı: %90Eski fiyat: 18,50 TLYeni fiyat: 1,85 TLBatman: Arkham Origins:İndirim oranı: %75Eski fiyat: 31 TLYeni fiyat: 7,75 TLBatman: Arkham City:İndirim oranı: %75Eski fiyat: 31 TLYeni fiyat: 7,75 TLThe Witcher: Enhanced Edition Director's Cutİndirim oranı: %85Eski fiyat: 18 TLYeni fiyat: 2,70 TLThe Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Editionİndirim oranı: %85Eski fiyat: 31 TLYeni fiyat: 4,65 TLRise of Nations: Extended Editionİndirim oranı: %75Eski fiyat: 31 TLYeni fiyat: 7,75 TLRyse: Son of Romeİndirim oranı: %60Eski fiyat: 25 TLYeni fiyat: 10 TLDragon Age: Originsİndirim oranı: %75Eski fiyat: 31 TLYeni fiyat: 7,75 TLLEGO Marvel Super Heroes:İndirim oranı: %75Eski fiyat: 31 TLYeni fiyat: 7,75 TLMount & Blade: With Fire & Swordİndirim oranı: %75Eski fiyat: 31 TLYeni fiyat: 7,75 TLMedal of Honor:İndirim oranı: %75Eski fiyat: 31 TLYeni fiyat: 7,75 TL