Steam Yaz İndirimlerinde En Çok Satılan 25 Oyun

Steam kullanıcılarının her yıl dört gözle beklediği Steam Yaz İndirimleri başladı. Sıradan zamanlarda çoğu oyuncuyu fiyatıyla kendinden soğutan popüler yapımlar, kısa süreliğine nispeten daha ucuz fiyatlara alınabiliyor.
9 Temmuz 2019 tarihine kadar sürecek Steam Yaz İndirimleri kapsamında göze çarpan en iddialı 25 oyunu sizin için derledik.
Metal Gear Solid V:
İndirim oranı: %50
Eski fiyat: 50 TL
Yeni fiyat: 25 TL Metal Gear Soliv V'i Steam'den satın almak için tıklayın.
Frostpunk:
İndirim oranı: %50
Eski fiyat: 50 TL
Yeni fiyat: 25 TL Frostpunk'ı Steam'den satın almak için tıklayın.
Rise of the Tomb Raider:
İndirim oranı: %85
Eski fiyat: 89 TL
Yeni fiyat: 13,35 TL Rise of the Tomb Raider'ı Steam'den satın almak için tıklayın.
Mount & Blade: Warband
İndirim oranı: %75
Eski fiyat: 29,99 TL
Yeni fiyat: 7,49 TL Mount & Blade: Warband'ı Steam'den satın almak için tıklayın.
Valve Complete Pack:
İndirim oranı: %93
Eski fiyat: 279 TL
Yeni fiyat: 20,84 TL Tüm Valve oyunlarını Steam'den satın almak için tıklayın.
Dying Light:
İndirim oranı: %70
Eski fiyat: 99 TL
Yeni fiyat: 29,70 TL Dying Light'ı Steam'den satın almak için tıklayın.
Hearts of Iron IV:
İndirim oranı: %60
Eski fiyat: 59 TL
Yeni fiyat: 23,60 TL Hearts of Iron IV'ü Steam'den satın almak için tıklayın.
Human: Fall Flat:
İndirim oranı: %50
Eski fiyat: 24 TL
Yeni fiyat: 12 TL Human: Fall Flat'ı Steam'den satın almak için tıklayın.
Monster Hunter World:
İndirim oranı: %50
Eski fiyat: 199 TL
Yeni fiyat: 99,5 TL Monster Hunter World'ü Steam'den satın almak için tıklayın.
Assassin's Creed Odyssey:
İndirim oranı: %50
Eski fiyat: 309 TL
Yeni fiyat: 154,50 TL Assassin's Creed Odyssey'i Steam'den satın almak için tıklayın.
Arma 3:
İndirim oranı: %66
Eski fiyat: 74,99 TL
Yeni fiyat: 25,49 TL Arma 3'ü Steam'den satın almak için tıklayın.
NBA 2K19:
İndirim oranı: %84
Eski fiyat: 199 TL
Yeni fiyat: 31,84 TL NBA 2K19'u Steam'den satın almak için tıklayın.
PayDay 2: Ultimate Edition:
İndirim oranı: %93
Eski fiyat: 160,50 TL
Yeni fiyat: 11,67 TL PayDay 2'yi Steam'den satın almak için tıklayın.
Garry's Mod:
İndirim oranı: %75
Eski fiyat: 18 TL
Yeni fiyat: 4,5 TL Garry's Mod'u Steam'den satın almak için tıklayın.
The Witcher 3: Wild Hunt:
İndirim oranı: %70
Eski fiyat: 74,99 TL
Yeni fiyat: 22,49 TL The Witcher 3: Wild Hunt Steam'den satın almak için tıklayın.
Football Manager 2019:
İndirim oranı: %66
Eski fiyat: 179 TL
Yeni fiyat: 60,86 TL Football Menager 2019'u Steam'den satın almak için tıklayın.
The Forest:
İndirim oranı: %40
Eski fiyat: 32,00 TL
Yeni fiyat: 19,20 TL The Forest'ı Steam'den satın almak için tıklayın.
GTA V: Premium Online Edition
İndirim oranı: %52
Eski fiyat: 208,99 TL
Yeni fiyat: 99,59 TL GTA V: Premium Online Edition'ı Steam'den satın almak için tıklayın.
Rocket League:
İndirim oranı: %50
Eski fiyat: 31 TL
Yeni fiyat: 15,50 TL Rocket League'i Steam'den satın almak için tıklayın.
Euro Truck Simulator 2:
İndirim oranı: %75
Eski fiyat: 39 TL
Yeni fiyat: 9,75 TL Euro Truck Simulator 2'yi Steam'den satın almak için tıklayın.
Friday the 13th:
İndirim oranı: %80
Eski fiyat: 32 TL
Yeni fiyat: 6,40 TL Friday the 13th'i satın almak için tıklayın.
Rust
İndirim oranı: %75
Eski fiyat: 57 TL
Yeni fiyat: 14,25 TL Rust'ı Steam'den satın almak için tıklayın.
Tom Clancy's Rainbow Six Siege:
İndirim oranı: %50
Eski fiyat: 102, 99 TL
Yeni fiyat: 51,49 TL Rainbow Six Siege'i Steam'den satın almak için tıklayın.
PUBG:
İndirim oranı: %50
Eski fiyat: 84,50 TL
Yeni fiyat: 43,5 TL
? PUBG'yi Steam'den satın almak için tıklayın.
GTA V:
İndirim oranı: %50
Eski fiyat: 169 TL
Yeni fiyat: 84,50 TL GTA V'i Steam'den satın almak için tıklayın
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