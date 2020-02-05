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Steaua Bükreş'ten Arda Turan yanıtı: Herhalde 1 Nisan şakası yapıyorlar

Arda Turan'ın Steaua Bükreş'e transfer olacağı iddiaları sonrası Romanya ekibinin Sportif Direktörü Mihai Stoica, "Herhalde Türkiye'de 1 Nisan şakası yapıyorlar" yorumunda bulundu.

05.02.2020 20:37 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:42

Transfer döneminde uzun süre Galatasaray'a gelip gelmeyeceği tartışılan ve kulüp bulamayan Arda Turan için ortaya atılan Steaua iddialarının ardından açıklama geldi. Steaua Bükreş Teknik Direktörü Bogdan Vintila, Arda Turan transferi sorulunca gülerken, "Buna ne diyeyim ki... Arda Turan'ın maaşının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Daha ciddi şeyler konuşalım" dedi.

ROMANYA'DA TRANSFER DÖNEMİ 17 ŞUBAT'TA SONA ERİYOR

Kulübün sportif direktörü Mihai Stoica ise iddiaları, "Herhalde Türkiye'de 1 Nisan şakası yapıyorlar" şeklinde yanıtladı. 'da ara transfer dönemi Avrupa'daki birçok ülkenin aksine 17 Şubat günü sona eriyor.

(Sporx)

Steaua Bükreş'ten Arda Turan yanıtı: Herhalde 1 Nisan şakası yapıyorlar

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