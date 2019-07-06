Stefano Okaka, Galatasaray'a gelmek için gemileri yaktı!

Vedat Muriqi transferinde aradığını bulamayan Galatasaray'ın Stefano Okaka kararlılığı ise devam ediyor. Nijerya asıllı İtalyan futbolcu da özellikle Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle sarı-kırmızılı formayı giymek için heyecan duyarken, kulübüne transfer görüşmelerinde pürüz çıkarmamasını rica etti. Geçen sezon Udinese'de kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki golcünün bonservisi İngiliz ekibi Watford'da bulunuyor. Watford kulübü, bonservis bedeli olarak ilk görüşmede 5 milyon avroda isterken sarı-kırmızılılar 3,5 milyon avrodan fazla veremeyeceğini bildirmişti. İngilizler kapıyı kapatmazken bonservis bedelinde indirime gidebileceklerini bildirdi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 6 GOL KAYDETTİ

29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a gelme isteği de transfer görüşmelerinde sarı-kırmızılılara avantaj sağladı. İngilizlerden olumlu haber bekleyen Galatasaray satış yaptığı anda Okaka'yı renklerine katacak. Özellikle İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'nin önerisini de dikkate alan Fatih Terim, Okaka'nın faydalı olacağını söyledi. Kondisyoner Bartali de, Terim'e Okaka'nın performansını çok yüksek seviyeye taşıyabileceğinin sözünü verdi. Geçen sezon 6 gol kaydetse de özellikle son dönemdeki formuyla dikkat çeken İtalyan futbolcuyu Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini de takıma istemişti.

(Türkiye)