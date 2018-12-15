İnönü Üniversitesinde "STEM Makers Fest/Expo 2018" etkinliği düzenlendi.
Milli Egˆitim Bakanlıgˆı, İnönü Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi
, "STEM Makers Lab" ve "bilimiletisimi.com" is¸ birligˆiyle hazırlanan "STEM Makers Fest/Expo 2018" etkinliği, bilim meraklılarını bir araya getirdi. Türkiye
'nin çeşitli şehirlerinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı etkinlik kapsamında robotik, kodlama, mühendis çocuk, üç boyutlu yazıcılar ve ahşap tasarım alanlarında 30 farklı atölye çalışması gerçekleştirildi.
Üniversitelerden gelen akademisyenlerin sunumlar gerçekleştirdiği etkinlikte gençler, sergi salonlarındaki "STEM" ve "Maker" alanlarında gün boyunca bilimle dolu bir gün geçirme fırsatı buldu. ABD
'nin Adana
Konsolosluğu Kültür ve Eğitim Ateşi Jen Curatola Wozniak, Milli Eğitim Bakanı
Danışmanı Mustafa Hilmi
Çolakoğlu ile Hacettepe Üniversitesi, "STEM Makers Lab" Başkanı Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı, etkinliğin açılışında konuşma yaptı.
Etkinlik, yarın sona erecek.
STEM, fen (Science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) kelimelerinin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşuyor.
STEM & Makers Fest/Expo, 7'den 70'e tüm halkın bilim ve teknoloji ile etkileşimine imkan sağlayan çok yönlü bir etkinlik olarak biliniyor. Bu etkinliğin amacının; eğitici, merak uyandırıcı ve heyecanlandırıcı ürünler ve atölyeler ile katılımcıların STEM alanlarındaki ilgilerini güdülemek ve canlı tutmak olduğu bildiriliyor.
"Maker" kültürü de teknoloji ile "kendin yap" kültürünün birleşmesinden oluşan, dünyada hızla yayılan bir akım olarak biliniyor.
Hacettepe Üniversitesi,Malatya İnönü Üniversitesi
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:36