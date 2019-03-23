Stem Makers Fest/expo 2019" Adıyaman Etkinliği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Adıyaman Üniversitesi
(ADYÜ), Hacettepe Üniversitesi
STEM Makers Lab ve ABD
'nin Ankara
Büyükelçiliği işbirliğinde hazırlanan "STEM Makers Fest/Expo 2019 " etkinliği, bilim meraklılarını Adıyaman'da bir araya getirdi.
Daha önce Türkiye
'nin çeşitli şehirlerinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında robotik, kodlama, mühendis çocuk, üç boyutlu yazıcılar ve ahşap tasarım alanlarında 35 farklı atölye çalışması yapıldı.
Üniversitelerden gelen akademisyenlerin sunumlar gerçekleştirdiği etkinlikte gençler, sergi salonlarındaki "STEM" ve "Maker" alanlarında gün boyunca bilimle dolu bir gün geçirme fırsatı buldu.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Eğitim ve Kültür Ateşesi Jen Curatola Wozniak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, STEM konusuna çok önem verdiklerini söyledi.
Wozniak, "Genç
insan ve genç kızlarımızın STEM konusunda eğitilmesini ve onların yönlendirilmesini istiyoruz. STEM ve eğitim konuları, bazı problemlerin üstesinden gelebilmemiz için çok önemli ve değerli. Bu yüzden burada olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Partner olmaktan, gelecek nesil mühendislerine, bilim insanlarına destek olmaktan dolayı çok memnunuz." dedi.
Eğitici, merak uyandırıcı ve heyecanlandırıcı ürünler ve atölyelerle, katılımcıların STEM alanlarındaki ilgilerini güdülemek ve canlı tutmak amacıyla düzenlenen STEM Makers Fest/Expo 2019, yarın sona erecek.
Teknoloji
Kaynak: AA